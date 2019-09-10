Usta sanatçı Süleyman Turan'ın ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı! İki gün önce... (VİDEO)

Yeşilçam'ın ünlü ismi Sanatçı Süleyman Turan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Süleyman Turan'ın ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı! Yeşilçam'ın usta ismi Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Yeşilçam'ın usta ismi Süleyman Turan, Kadıköy'de yalnız yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta sanatçının cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Süleyman Turan'ın iki gün önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
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