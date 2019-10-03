Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin sözleri yürekleri dağladı (Video) 03.10.2019 15:31

Türk sinema ve dizi oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Usta oyuncu geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizindeki 'Testere Necmi' ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizindeki 'Ünal Bey' karakterleriyle diziseverlerin hafızlarına kazanmıştı. Usta oyuncu için düzenlenen cenaze törenine sevenleri, ailesi ve sanat camiasından yakın arkadaşları katıldı. Törende eşi Gülenay Kalkan'ın tabuta sarılıp gözyaşları döktüğü o anlar ise yürekleri dağladı.