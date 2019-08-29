Haberler Web TV Usta gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'e veda

Usta gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'e veda

29.08.2019 13:12

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şenler'in cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi, Şule Yüksel Şenler'in manevi kızı Ayşe Yosunkaya ve yazar Demet Tezcan A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a açıklamalarda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları