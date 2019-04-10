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Üst üste FETÖ operasyonları! Örgüte ağır darbe

10.04.2019 10:56

Sabah saatlerinde TÜBİTAK ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda ise 80 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


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