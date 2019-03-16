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Üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yapan PKK'lı terörist Şırnak'ta yakalandı

16.03.2019 13:32

14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik saldırı planı yaptığı gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesinin hakkında yakalama kararı çıkarılan "Şeyh" kod adlı A.T'nin Şırnak'ın Bolağaç köyünde saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.


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