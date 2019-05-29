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Üsküdar’da tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi

29.05.2019 14:10

Üsküdar’da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu. Tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat havadan da görüntülendi.


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