Haberler Web TV Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

27.05.2019 05:32

Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine siteye giden ekiplere ateş edildi.


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