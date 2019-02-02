Üsküdar’da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak markete girdi.
Üsküdar'da otomobil markete girdi02 Şubat 2019, Cumartesi
- Üsküdar'da otomobil markete girdi
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