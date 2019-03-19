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Üsküdar'da muhteşem anlar... Başkan Erdoğan, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi

19.03.2019 20:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da halka hitap Etti. Başkan Erdoğan burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Miting öncesi vatandaşlar ve Başkan Erdoğan, Kayahan'ın 'Bizimkisi biz aşk hikayesi' adlı parçasını seslendirdi. İşte o muhteşem anlar...


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