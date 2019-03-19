Üsküdar'da muhteşem anlar... Başkan Erdoğan, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da halka hitap Etti. Başkan Erdoğan burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Miting öncesi vatandaşlar ve Başkan Erdoğan, Kayahan'ın 'Bizimkisi biz aşk hikayesi' adlı parçasını seslendirdi. İşte o muhteşem anlar...
Üsküdar'da muhteşem anlar... Başkan Erdoğan, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi19.03.2019 20:43
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