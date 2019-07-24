Üsküdar'da metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Üsküdar'da Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
Üsküdar'da metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var24.07.2019 15:12
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