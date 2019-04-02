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Üsküdar'da korkutan yangın

02.04.2019 09:32

İstanbul Üsküdar ilçesinde Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir villada yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası villada maddi hasar oluştu.


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