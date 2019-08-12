Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada (Video) 12.08.2019 16:01

Üsküdar’da iddiaya göre bir şahıs yolcu motorundan denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri denizdeki şahsı bota alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.