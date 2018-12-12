Üsküdar'da bir holdingin bahçesinde bomba bulundu

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Üsküdar'da bir holdingin bahçesinde bomba bulundu12 Aralık 2018, Çarşamba
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