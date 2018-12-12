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Üsküdar'da bir holdingin bahçesinde bomba bulundu

12 Aralık 2018, Çarşamba

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


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