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Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy Metro Hattı açıldı

15 Aralık 2017, Cuma
"Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" olma özelliği taşıyan Üsküdar-Ümraniye metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün açıldı. Metronun ilk seferi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıldı.
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