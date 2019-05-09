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Üsküdar Salacak sahilinde erkek cesedi bulundu

09.05.2019 21:14

Üsküdar’daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulundu. Kayalıklardan yukarıya çıkarılan cesedin ilk belirlemelere göre 30'lu yaşlarında bir erkeğe ait olduğu bildirilirken, üzerinden kimlik çıkmadığı kaydedildi.


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