Üsküdar Salacak sahilinde erkek cesedi bulundu 09.05.2019 21:14

Üsküdar’daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulundu. Kayalıklardan yukarıya çıkarılan cesedin ilk belirlemelere göre 30'lu yaşlarında bir erkeğe ait olduğu bildirilirken, üzerinden kimlik çıkmadığı kaydedildi.