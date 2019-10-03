Uşak'ta yaşlı kadın öldürülüp ziynet eşyaları çalındı! Katili en yakını çıktı

Uşak'ta babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı. Uşak'a getirilen ve emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilen A.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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