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Uşak'ta yaşlı kadın öldürülüp ziynet eşyaları çalındı! Katili en yakını çıktı

03.10.2019 19:31

Uşak'ta babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı. Uşak'a getirilen ve emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilen A.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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