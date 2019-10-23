Son dakika haberi... Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta meydana gelen ev yangınında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İlk alınan bilgilerde baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybetti.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
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