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Uşak'ta korkunç olay! Bir polisi şehit etti

15.02.2019 09:24

Uşak'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru göğsünden vurularak şehit oldu. Ateş açan kişi ise polis tarafından vuruldu ve yaşamını yitirdi.


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