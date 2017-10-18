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UNUTMA - Eskinin “Sol”u nereye kayboldu?

17 Ekim 2017, Salı
Bir zamanlar "Emperyalist Amerika" sloganı atan çevreler, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik sözlerine karşılık, nedense Amerika'nın yanında yer alır oldu.
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