Onun adı Dr. Dot veya Dorothy Stein. Aklınıza gelebilecek dünyaca ünlü pek yıldız Dorothy Stein'a gidiyor. alamet-i farikası ise; ısırık. Ünlü isimler, kendilerini ısırtmak için ona gidiyor.
Ünlüler kendini ısırtmak için bu kadına akın akın gidiyor!13.02.2019 12:05
- Tunç Soyer HDP'yi savundu İP'liler ayakta alkışladı
- Son dakika... FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandı
- ANALİZ - Erbakan'ın mirasına ihanet eden Karamollaoğlu neden Kandil'le iş tutuyor?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlaçta zam oranı yüzde 26.4 olacak
- Son dakika: Bakan Albayrak: Sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
- Manukyan'a ait tarihi binada çökme
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi açıklaması
- Başkan Erdoğan: Hiç Kayseri ile Beypazarı mukayese edilebilir mi?
- Başkan Erdoğan: Türk siyaseti açısından utanç verici sahnelere şahit oluyoruz
- Kültür Bakanlığı: Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu
- Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...
- 2019'da 8 bin bekçi alınacak! Bekçi alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.