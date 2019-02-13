Haberler Web TV Ünlüler kendini ısırtmak için bu kadına akın akın gidiyor!

Ünlüler kendini ısırtmak için bu kadına akın akın gidiyor!

13.02.2019 12:05

Onun adı Dr. Dot veya Dorothy Stein. Aklınıza gelebilecek dünyaca ünlü pek yıldız Dorothy Stein'a gidiyor. alamet-i farikası ise; ısırık. Ünlü isimler, kendilerini ısırtmak için ona gidiyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları