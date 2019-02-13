Ünlüler kendini ısırtmak için bu kadına akın akın gidiyor! 13.02.2019 12:05

Onun adı Dr. Dot veya Dorothy Stein. Aklınıza gelebilecek dünyaca ünlü pek yıldız Dorothy Stein'a gidiyor. alamet-i farikası ise; ısırık. Ünlü isimler, kendilerini ısırtmak için ona gidiyor.

