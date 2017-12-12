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Ünlü yönetmeni öldüren zanlı böyle kaçmış!

11 Aralık 2017, Pazartesi
Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile’deki evinde bıçaklandıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren ve polis tarafından gözaltına alınan O.A.’nın Uzun’un aracıyla kaçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının araçla merdivenlerden aşağıya inmeye çalıştığı, inemeyince aracı bırakarak yaya olarak kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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