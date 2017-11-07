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Ünlü sanatçılardan Yeni AKM’ye destek

06 Kasım 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Yeni AKM projesinin lansmanına çok sayıda sanatçı katıldı. Sanatçılardan projeye tam destek geldi. İşte sanatçıların o açıklamaları...
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