Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 46. muhtarlar toplantısında yeni bir marş yazılması konusunda çağrı yapmıştı. Erdoğan torunum bile mehter marşı ile yürüyor diyerek bu isteğini dile getirmişti. O çağrının ardından bir araya gelen ünlü sanatçılar Türkiye Marşı’nı seslendirdi.
Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı07 Nisan 2018, Cumartesi
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Çok güzel olmuş Allah razı olsun.
türkiyemizi seven sanatci kardeslerim bizde irkcilik mehsepcilik olmaz bir olucaz iri olucaz diri olucaz hep birlikte vatan hainlerin tuzaklarini beyinlerine gömecegiz bizim baska türkiyemiz yok.
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