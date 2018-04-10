Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı 07 Nisan 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 46. muhtarlar toplantısında yeni bir marş yazılması konusunda çağrı yapmıştı. Erdoğan torunum bile mehter marşı ile yürüyor diyerek bu isteğini dile getirmişti. O çağrının ardından bir araya gelen ünlü sanatçılar Türkiye Marşı’nı seslendirdi.