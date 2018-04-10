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Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

07 Nisan 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 46. muhtarlar toplantısında yeni bir marş yazılması konusunda çağrı yapmıştı. Erdoğan torunum bile mehter marşı ile yürüyor diyerek bu isteğini dile getirmişti. O çağrının ardından bir araya gelen ünlü sanatçılar Türkiye Marşı’nı seslendirdi.

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Çok güzel olmuş Allah razı olsun.

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cevapla 08.04.2018 10:40
fxdy fxdy

türkiyemizi seven sanatci kardeslerim bizde irkcilik mehsepcilik olmaz bir olucaz iri olucaz diri olucaz hep birlikte vatan hainlerin tuzaklarini beyinlerine gömecegiz bizim baska türkiyemiz yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.04.2018 22:10
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