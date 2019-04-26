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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklı saldırıya uğradı

26.04.2019 07:36

Ünlü müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Beşiktaş'ta bir taksiciyle yaşadığı tartışmanın ardından göğsünden bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan oğul Gencebay hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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