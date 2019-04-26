Ünlü müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Beşiktaş'ta bir taksiciyle yaşadığı tartışmanın ardından göğsünden bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan oğul Gencebay hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklı saldırıya uğradı26.04.2019 07:36
- Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklı saldırıya uğradı
- Yüksek Seçim Kurulu'nun ara kararları ne anlama geliyor? İstanbul'da seçim tekrar olacak mı?
- CHP'nin uyuşturucu ile mücadele yalanı böyle deşifre edildi
- Erzurum'da günlerdir aranan 4 yaşındaki Furkan'ın babası Fehim Yiğit tutuklandı
- CHP'li belediyelerde işçi kıyımı
- 31 Mart seçimlerinde hezimete uğrayan İYİ Parti'de isyan! Akşener'e çağrı yaptılar
- Son dakika: Lice'deki Bayrak-123 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi
- TBMM'ye saldırıdan aranıyordu! Sınırda yakalandı...
- Son dakika: İBB "veri kopyalama işinin" durdurulduğunu duyurdu
- Kayseri’de dehşet anları! Polis köşeye sıkıştırınca...
- Çalışanlar dikkat! İş yerindeki kavga tazminatsız kovulma sebebi
- Jennifer Garner dünyanın en güzel kadını seçildi! İlk tepkisi: ''Bu çok saçma'' oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.