Ünlü piyanistten milli duruş 14 Ağustos 2018, Salı

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu ABD’nin ekonomik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye'nin yakın bir zamanda büyük bir yükselişe geçeceğiniz ifade etti. Uğurlu: " ABD artık bizim müttefikimiz değil" dedi