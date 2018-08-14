Yol Durumu

Ünlü piyanistten milli duruş

14 Ağustos 2018, Salı

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu ABD’nin ekonomik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye'nin yakın bir zamanda büyük bir yükselişe geçeceğiniz ifade etti. Uğurlu: " ABD artık bizim müttefikimiz değil" dedi

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