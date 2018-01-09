Yol Durumu

Ünlü oyuncunun polis memurunu ısırdığı görüntüler çıktı

08 Ocak 2018, Pazartesi
Sabah saatlerinde adliyeye götürülüp, "Polise mukavemet" suçundan gözaltına alınan oyuncu Feyza Civelek'in polis memurunun elini ısırdığı görüntüler ortaya çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları