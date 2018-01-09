Ünlü oyuncunun polis memurunu ısırdığı görüntüler çıktı

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Sabah saatlerinde adliyeye götürülüp, "Polise mukavemet" suçundan gözaltına alınan oyuncu Feyza Civelek'in polis memurunun elini ısırdığı görüntüler ortaya çıktı.
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