Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, servis minibüsüne çarparak otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti08 Şubat 2019, Cuma
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