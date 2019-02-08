Haberler Web TV Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

08 Şubat 2019, Cuma

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, servis minibüsüne çarparak otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.


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