Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı

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Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir otelde üç kişinin saldırısına uğradığı görüntüler ortaya çıktı.
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