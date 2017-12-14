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Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı

13 Aralık 2017, Çarşamba
Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir otelde üç kişinin saldırısına uğradığı görüntüler ortaya çıktı.
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