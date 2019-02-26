Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününde Giresun'da düzenlenen mitingi gitmek üzere Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geldi. Burada kendisini bekleyen ünlü sanatçılar, Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu bir pastanın kesilmesinin ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen sürpriz doğum gününün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge katılmak üzere Giresun'a hareket etti.
Ünlü isimlerden Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi26.02.2019 14:12
- Ünlü isimlerden Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
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