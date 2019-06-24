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Ünlü futbolcu Hakan Balta'nın çocukları Kur'an-ı Kerim öğreniyor (Video)

24.06.2019 15:51

Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, oğullarının 'Elifba'yı saydığı görüntüleri paylaştı.


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