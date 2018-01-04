Ünlü Alman gazeteci Erdoğan düşmanlığının sebebini açıkladı
04 Ocak 2018, Perşembe
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak sokuyor" şeklinde konuştu.
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Bizdeki Bizanslilar chp gibiler ceplerimiz nasil doldururuz pesindeler
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