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Ünlü Alman gazeteci Erdoğan düşmanlığının sebebini açıkladı

04 Ocak 2018, Perşembe
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak sokuyor" şeklinde konuştu.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osmanli Torunu Osmanli Torunu

Bizdeki Bizanslilar chp gibiler ceplerimiz nasil doldururuz pesindeler

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evet4
hayır2
cevapla 04.01.2018 17:25
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