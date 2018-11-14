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Unkapanı Köprüsü yakınında ceset bulundu

14 Kasım 2018, Çarşamba

Fatih Unkapanı Köprüsü'nün altında, 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği bilinmeyen kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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