Unkapanı Köprüsü yakınında ceset bulundu

Fatih Unkapanı Köprüsü'nün altında, 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği bilinmeyen kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Unkapanı Köprüsü yakınında ceset bulundu14 Kasım 2018, Çarşamba
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