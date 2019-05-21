Üniversitedeki katliamının detayları ortaya çıktı! 4 akademisyeni öldüren caniden kan donduran sözler 21.05.2019 14:49

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar için 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, Volkan Bayar'ın eski eşi Saadet Aylin ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla" dediği ortaya çıktı.