Üniversitedeki katliamının detayları ortaya çıktı! 4 akademisyeni öldüren caniden kan donduran sözler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar için 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, Volkan Bayar'ın eski eşi Saadet Aylin ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla" dediği ortaya çıktı.
Üniversitedeki katliamının detayları ortaya çıktı! 4 akademisyeni öldüren caniden kan donduran sözler21.05.2019 14:49
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