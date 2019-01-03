Üniversitede saldırının hemen ardından yaşananlar amatör kamerada

Çankaya Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde akademisyen Ceren Damar Şenel, öğrencisi tarafından öldürüldü. Saldırı sonrası yaşananlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde saldırı sonrası akademisyene yapılan ilk müdahale görülüyor. Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Üniversitede saldırının hemen ardından yaşananlar amatör kamerada03 Ocak 2019, Perşembe
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