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  • Üniversite tercihi yapacak adaylar dikkat! Üniversite tercih listesi nasıl oluşturulur?

Üniversite tercihi yapacak adaylar dikkat! Üniversite tercih listesi nasıl oluşturulur?

31 Temmuz 2018, Salı

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi için araştırma yapmaya başladı. Hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını merak eden öğrenciler, üniversite taban ve tavan puanları listesi gibi aramalar yaparken A Haber ekranlarında yayınlanan Eğitim Dünyası programında üniversite öğrencileri için tercih rehberi olacak bir yayın yapıldı. İşte üniversite öğrencilerinin tercih telaşına yardımcı olacak o yayın...

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