Bursa’da bir iş yerindeki köpek, üniversite öğrencisine saldırdı. Ayaklarından ve kollarından yaralanan genci havaya ateş açarak köpekleri korkutan esnaf kurtardı.
Üniversite öğrencisini havaya ateş açarak kurtardılar17 Ocak 2019, Perşembe
- Üniversite öğrencisini havaya ateş açarak kurtardılar
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