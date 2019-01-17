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Üniversite öğrencisini havaya ateş açarak kurtardılar

17 Ocak 2019, Perşembe

Bursa’da bir iş yerindeki köpek, üniversite öğrencisine saldırdı. Ayaklarından ve kollarından yaralanan genci havaya ateş açarak köpekleri korkutan esnaf kurtardı.


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