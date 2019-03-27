Üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti! 5 katlı apartman boşaltıldı 27.03.2019 16:17

Denizli'de üniversite öğrencisi Ali Ç. (27) evinde intihar etti. Otopsiyi yapan 2 doktor, Ali Ç.'nin siyanürle yaşamına son verdiğini belirledi. Rahatsızlık yaşayan 2 doktor, bir süre gözlem altına alınıp taburcu edildi. Ali Ç.'nin oturduğu 5 katlı apartman boşaltılırken, AFAD ekipleri ölçüm yapmak üzere binaya geldi.