Üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti! 5 katlı apartman boşaltıldı

Denizli'de üniversite öğrencisi Ali Ç. (27) evinde intihar etti. Otopsiyi yapan 2 doktor, Ali Ç.'nin siyanürle yaşamına son verdiğini belirledi. Rahatsızlık yaşayan 2 doktor, bir süre gözlem altına alınıp taburcu edildi. Ali Ç.'nin oturduğu 5 katlı apartman boşaltılırken, AFAD ekipleri ölçüm yapmak üzere binaya geldi.
Üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti! 5 katlı apartman boşaltıldı27.03.2019 16:17
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