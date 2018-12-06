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Üniversite kampüsünde 'satırlı' kavga: 2 yaralı

05 Aralık 2018, Çarşamba

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde Hüseyin Sami Ç., iddiaya göre sevgilisine arkadaşlık teklif eden Semih A. ve arkadaşlarına satırla saldırarak 2 kişiyi yaraladı.


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