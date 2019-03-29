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Üniversite kampüsünde başörtülü öğrencilere skandal hakaret: Nesli tükenen Rabialar göç ediyor

29.03.2019 12:21

KTO Karatay Üniversitesi bahçesinde çekilen görüntülerde, öğrenci olmadığı tespit edilen bir şahıs 'Nesli tükenen Rabialar göç ediyor' diyerek başörtülü öğrencilere hakaret etti. Skandal görüntüler sonrası şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.


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