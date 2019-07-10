Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 bin 385 kök Hint keneviri ele geçirildi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri'ne operasyon10.07.2019 23:01
- Muğla Dalaman'da korkutan orman yangını | 34 hane tahliye edildi
- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri'ne operasyon
- Antalya'da kan donduran olay! Denizde erkek cesedi bulundu
- Kıdem tazminatı reformuyla ilgili son dakika gelişmesi! Kıdem tazminatı kalktı mı? Kıdem tazminatı fonu nasıl olacak? İşte detaylar...
- Sürücüleri şaşırtan uygulama! Jandarma'dan yorulan sürücülere çay ikramı
- Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü
- Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
- Eljif Elmas İstanbul'a geldi
- Manisa'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var (Video)
- Başkan Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile görüştü
- Son dakika: TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
- Manisa'da otobüsle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.