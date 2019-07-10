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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri'ne operasyon

10.07.2019 23:01

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 bin 385 kök Hint keneviri ele geçirildi.


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