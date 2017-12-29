Yol Durumu

Ümraniye'deki pastanenin vitrininde fare cirit attı

28 Aralık 2017, Perşembe
İstanbul Ümraniye'de bir pastanenin vitrininde kuru pastaların üzerinde dolaşan fare görenleri şoke etti...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları