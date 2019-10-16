Ümraniye'de korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken atölye kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ümraniye'de korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı16.10.2019 21:20
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