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Ümraniye'de korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

16.10.2019 21:20

Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken atölye kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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