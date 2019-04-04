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Ümraniye'de geçersiz oyların sayımı tamamlandı

04.04.2019 17:42

İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Ümraniye'de geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı. En çok geçersiz oyun tespit edildiği ve en çok sandığın incelendiği ilçe 1424 sandıkla Ümraniye oldu. Ümraniye'de 13 bin 500 geçersiz oy tespit edilmişti


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