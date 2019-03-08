Haberler Web TV Ümraniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu

08.03.2019 16:51

Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları