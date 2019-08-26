Ümraniye'de aile katliamı! Annesi, kardeşi ve babasını vurup intihar etti! Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı 26.08.2019 01:50

Son dakika haberine göre, Ümraniye’de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan şahıs da intihar etti. Öte yandan, olayların çıktığı anda karşı tarafta bulunan apartmandaki bir kişi, olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, evin içinden sesler gelirken, Emre Yaşar Hayal'in 5'inci katın balkonundan aşağı kendini attığı görülüyor.