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Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen kaza

10.03.2019 17:25

Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri yakınında bir araç bariyerlere ve elektrik direğine çarptı. Trafiği kilitleyen kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.


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