Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen kaza 10.03.2019 17:25

Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri yakınında bir araç bariyerlere ve elektrik direğine çarptı. Trafiği kilitleyen kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.