Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri yakınında bir araç bariyerlere ve elektrik direğine çarptı. Trafiği kilitleyen kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.
Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen kaza10.03.2019 17:25
- Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen kaza
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