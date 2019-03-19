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Ümit Yesin hayatını kaybetti!

19.03.2019 13:09

Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti. Sayısız dizi ve sinema filmlerinde rol alan usta oyuncunun ölüm haberini, rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu.


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