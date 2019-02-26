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Ümit Karan’a ‘cinsel saldırı’ davasında zorla getirme kararı

26.02.2019 13:41

Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilen eski milli futbolcu Ümit Karan’ın istinaf mahkemesi’nde yeniden yargılandığı davada Karan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.


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