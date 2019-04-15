Uluslararası medyadan Türk ekonomisine saldırı! Bu haber ajanslarını kim denetliyor? 15.04.2019 14:31

Ağustos ayında Türkiye ekonomisine yönelik operasyon başlatan güçler 31 Mart seçimlerinin hemen ardından yine saldırıya geçtiler. Reuters, Bloomberg, Financial Times, sosyal medyadaki kara propagandacıların başını çektiği bu operasyonda hedef Türkiye ekonomisi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Yaşanan süreç Türkiye ekonomisine karşı Ağustos ayında başlatılan sürece çok benziyor. O zaman da Bloomberg ve Financial Times başı çekiyordu. Bu operasyona Reuters ve sosyal medyadaki tetikçiler dahil oldu. Peki bu uluslararası haber ajanslarını kim denetliyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Türkiye ve Bakan Albayrak üzerinden algı operasyonu yürüten uluslararası haber ajanslarıyla ilgili bilinmeyenleri A Haber ekranında değerlendirdi.