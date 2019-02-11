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Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

11.02.2019 09:22

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da özel güvenliklerle kayak hocaları arasında çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.


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