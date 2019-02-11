Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da özel güvenliklerle kayak hocaları arasında çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.
Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı11.02.2019 09:22
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